Haren dient zienswijze in tegen herindelingsplannen

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeenteraad van Haren discussieerde gisteravond over de vraag met welke tekst Haren een zienswijze (lees: bezwaar) zou indienen tegen het herindelingsontwerp Haren/Groningen/Ten Boer. Het werd weer een herhaling van zetten, want al enige tijd zijn de standpunten in beton gegoten.

Voor fusie:

VVD, CU, PvdA en GL (7 zetels)

Tegen fusie:

D66, GVH en CDA (10 zetels)

Fractievoorzitter Marjan Bachman vatte de voorspelbaarheid samen in een tussenzin: “Laten we de discussie over herindelen hier maar niet meer beginnen, want iedereen blijft toch bij zijn standpunt.”

Het debat zit inderdaad op slot. Slechts een objectieve derde kan het pleit slechten en waarschijnlijk worden dat Eerste en Tweede Kamer, die straks over de herindeling een besluit zullen nemen (2017). Overigens wordt vrijdag 2 december de uitspraak van de kort geding rechter verwacht. Een groep van 25 burgers onder leiding van Burgercomité Haren heeft de zaak aangespannen tegen de provincie en meent dat deze onrechtmatig heeft gehandeld in het fusieproces. De eis is dat het fusieproces wordt stilgelegd en overgedaan.

Vrijdag zal de rechter om 10.00 uur mondeling vonnis wijzen.