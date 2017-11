Haren FM mag blijven uitzenden, ook na herindeling met stad

Door: Redactie

De lokale omroep van de Gemeente Haren, Haren FM, heeft deze week van het Commissariaat voor de Media de nieuwe zendvergunning ontvangen.

Dit betekent dat de omroep mag blijven uitzenden tot 2023.

Na een uitgebreide screening, waarbij wordt gekeken of de media-instelling voldoet aan de wettelijke eisen, werd de huidige vergunning verlengd.

Bij de screening bekijken de Gemeente en het Commissariaat of Haren FM haar taken voldoende uitvoert. De Stichting Lokale Omroep Haren is daarmee aangewezen als de lokale media-instelling en is bevoegd tot het uitzenden van radio en tv programma’s. De programma’s van Haren FM zijn te ontvangen via de ether op frequentie 107.5, via de kabel op 105.5 en wereldwijd via www.haren.fm

Op de foto: Haren FM (Auke van Hal) op locatie tijdens een wielerronde die door Haren koerste…