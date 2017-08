Haren gaat graven ruimen op Eshof en Harenerhof, er is ruimte nodig

Door: Redactie

Alleen al op de oude begraafplaats De Eshof liggen 450 graven waarvoor geen huur meer wordt betaald. Dat is niet eerlijk tegenover nabestaanden die wél huur betalen. Maar er is nóg een probleem dat actie nodig maakt.

Als er niks gebeurt is er in Haren in 2040 geen plaats meer voor graven op De Eshof en Harenerhof. Om dat probleem op te lossen zou er een derde begraafplaats aangelegd kunnen worden, maar de gemeente ziet daar geen heil in vanwege hoge kosten en planologische problemen. Daarom is in 2016 een plan voorgelegd aan de raad om graven te gaan ruimen, tenzij nabestaanden zich melden en alsnog huur gaan betalen.

Er wordt in 2018 een begin gemaakt op De Eshof. Al geruime tijd staan er bordjes bij (vaak verwaarloosde) graven. Het oudste deel, tussen entree en vijver, valt buiten het ruimingsplan. Meer informatie hierover in Haren de Krant, die 28 augustus verschijnt.