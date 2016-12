Nieuws:

Door: Redactie

Nu Haren zo in de schijnwerpers staat rond de herindelingen is het misschien aardig om eens te zien wat de kerngetallen zijn van deze gemeente. Hieronder ‘Haren in cijfers’….

Aantal inwoners: 19.060

Mannen: 9115

Vrouwen: 9945

Haren: 16.332

Glimmen: 1311

Onnen: 763

Noordlaren: 554

Oppervlakte: 5070 hectare

Oppervlakte wateren: 410 hectare

Aantal woningen: 9306

Aantal bedrijven en andere gebouwen: 690