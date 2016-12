Haren kent ook sociale problematiek, maar dan in dorpse maat

Door: Redactie

Haren mag volgens wethouder Michiel Verbeek niet worden gezien als een dorp waar geen sociale problemen leven. Hij verwijst naar het beleid dat hij voert als het gaat om kinderarmoede. Dat beleid krijgt een nieuwe impuls met 51.000 euro uit Den Haag. Hoezo kinderarmoede?

“Ik sluit niet uit dat er in Haren honderden kinderen wonen die amper of niet volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. Geen traktaties op school, niet mee op schoolreis en als er een vriendje jarig is een paar dagen geen warm eten”, zegt Verbeek. “Als we de landelijke gemiddelden er op naslaan zouden er in Haren wel 400 kinderen in deze omstandigheden verkeren.

Hoe is het verder met het sociaal domein? We raadplegen een tabel waarin de gemeente Haren bijhoudt hoeveel mensen gebruik maken van bepaalde voorzieningen. Dit levert een paar kengetallen op:

Aantal cliënten dat deelneemt aan dagbesteding: 180 (was in 2015 nog 182)

Aantal cliënten in beschermd wonen: 18 (was in 2015 nog 19)

Aantal aanvragen minima participatiefonds: 281 (was in 2015 nog 270)

Aantal leerplichtigen die tóch niet naar school gaan: 4 (was in 2015 nog 1)

Aantal mensen met een bijstandsuitkering: 288 (in 2016 zijn 60 mensen uitgestroomd)- (was in 2015 nog 269 / 125 uitstroom)

Verbeek heeft onderzoek laten doen naar de tevredenheid van mensen die te maken hebben met huishoudelijk hulp uit de Wmo. Haren scoort een 7,9.