Haren koploper in donorregistratie: 44,1 % is donor

Nieuws:

Door: Redactie

De Donorweek (10 – 16 oktober) is erop gericht zoveel mogelijk mensen te vragen om zich te registreren als donor. Er staan nog altijd ruim 1.000 mensen op de wachtlijst die dringend een orgaan nodig hebben. In 2015 redden 265 orgaandonoren het leven van 759 mensen. Toch overleden er ook nog 134 mensen die op de wachtlijst stonden. Inmiddels legden twee op de vijf Nederlanders van twaalf jaar en ouder hun keuze vast in het Donorregister. Dat zijn bijna zes miljoen mensen, van wie 60,8% toestemming geeft voor het afstaan van één of meerdere organen na hun overlijden.

Gemeentes Haren, Winsum en Groningen hebben hoogste percentage registraties in Groningen

In de provincie Groningen heeft 39,76% van de inwoners boven de 12 jaar zich geregistreerd. In Haren heeft 44,19% van de inwoners zich geregistreerd, waarvan 28,59% heeft aangegeven toestemming te geven voor orgaandonatie. In Winsum (registratiepercentage 42,12%) geeft 26,43% van de geregistreerden toestemming; in Groningen zijn er 29,43% ja-registraties op een totaal registratiepercentage van 41,92%.