Haren de Krant wenst alle lezers…..

Door: Redactie

Vanavond is het kerstavond. Tijd voor bezinnen. Wij wensen u daarbij inspiratie toe. En voor de overige feestdagen wensen we u op zijn minst het gevoel en de overtuiging dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Of: beter zal worden. En niet te vergeten hopen we dat u de feestdagen mag doorbrengen met mensen die u dierbaar zijn. Ook al bent u alleen. Dan bent u dus samen met uzelf en dat kan ook heel prettig zijn.

Redactie en medewerkers van Haren de Krant