Haren de Krant zoekt m.i.v. augustus bezorgers

Krant zoekt bezorgers vanaf augustus



Haren de Krant zoekt weer nieuwe bezorgers die vanaf eind augustus maandelijks de krant gaan bezorgen in hun wijk. De betaling geschiedt niet op basis van het aantal kranten, maar op de looptijd van de route (uurbasis).

We zoeken in ieder geval bezorgers voor de nieuwe wijk Harenerholt, maar ook voor andere wijken. De bezorgers hebben drie dagen de tijd om hun route te lopen, dus regenroutes komen zelden voor. We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van bezorgen, daarom is de beloning ook hoger dan folders bezorgen. We nodigen ook senioren uit om te gaan bezorgen, want het is een gezonde activiteit waar je fit bij blijft.

Belangstelling: Mail dan nu reeds aan hein.bloemink@harendekrant.nl.