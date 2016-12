In Haren ‘minstens honderd meldingen’ van bevingsschade

Nieuws:

Pieter Jan Vrieling van het expertisebureau Vergnes in Leek zegt dat in Haren minstens honderd schademeldingen zijn gedaan die te maken zouden kunnen hebben met aardbevingen. Hij reageert op vragen van Haren de Krant.

Vergnes wordt ingeschakeld voor contra-expertises wanneer mensen niet tevreden zijn met de schadeafhandeling door het Centrum Veilig Wonen. Volgens Vrieling heeft zijn bureau nu meer dan dertig contra-expertises in Haren onderhanden. “De ervaring leert dat 80% van de gevallen waarin het CVW niets wilde uitkeren alsnog leidt tot een vergoeding”, zegt Vrieling. In Haren de Krant van deze week meer informatie, o.a. over het aantal bevingen dat reeds plaatsvond op korte afstand van Haren. Voorts informatie over oud-Harenaar Pieter Bouwman, die een bevingsbed heeft ontwikkeld.