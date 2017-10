Haren nodigt Kamerleden uit voor het ‘echte verhaal’

Nieuws:

Door: Redactie

Het college van B en W lijkt het beu te zijn, dat (volgens haar) in De Haag verkeerde berichten worden doorgegeven over de mogelijke fusie met Groningen en Ten Boer. Naar gisteren bekend werd heeft Haren nu per brief Kamerleden gevraagd naar Haren te komen om te horen hoe het werkelijk zit. Zonder tussenkomst van Provincie.

In de uitnodiging aan Den Haag schreef het college o.a.: “Woensdag 18 oktober 2017 heeft er een interpellatiedebat plaatsgevonden in Provinciale Staten van Groningen over de consequentie van het niet doorgaan van de lichte samenvoeging. Tijdens dit debat is een motie aangenomen op volstrekte onjuiste gronden. In de motie staat dat het college van Haren heeft ingestemd met de lichte samenvoeging. Dat is pertinent onjuist en grenst aan bewuste misleiding.”