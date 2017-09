Haren telt 684 miljonairs

Nieuws:

Door: Redactie

In de gemeente Haren wonen, procentueel gezien, de meeste miljonairs van de provincie Groningen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. In Haren heeft 3,6 procent van de inwoners een vermogen van een miljoen euro of meer. De gemeente Groningen sluit de lijst af; hier is ‘slechts’ 0,5 procent van de inwoners miljonair.

Haren telt dus procentueel gezien de meeste miljonairs van Groningen. Ook De Marne scoort goed, met 2,8 procent. In Eemsmond gaat het om 2,7 procent van de inwoners en in Loppersum om 2,5 procent. In Groningen, Pekela, Appingedam, Veendam en Hoogezand-Sappemeer wonen relatief weinig miljonairs; hier komt het aandeel niet boven de 1 procent uit.

Verreweg de meeste miljonairs, 80 procent, werken als zelfstandige. Werkzame miljonairs zijn vooral actief in de landbouw, handel, financiële en zakelijke dienstverlening.

Op 1 januari 2015 telde dit land in totaal 105.000 huishoudens met een vermogen van een miljoen euro of meer. Dit komt neer op 1,4 procent van de totale huishoudens. De meeste miljonairshuishoudens zijn overigens te vinden in Laren (10,3 procent), Bloemendaal en Blaricum (9,8 procent) en Wassenaar (8,7 procent).

Bron: GIC