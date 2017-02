Haren stap dichterbij fusie, Provinciale Staten steunt gedeputeerde – lees meer…

Door: Redactie

Het was vandaag geen unaniem besluit, maar een ruime meerderheid van Provinciale Staten (zeg maar: de gemeenteraad van de provincie) heeft zich achter de fusieplannen voor Haren, Groningen en Ten Boer geschaard. Het was niet onverwacht. “Nu moeten we onze hoop vestigen op de minister en het parlement”, zei wethouder Michiel Verbeek.



Haren wordt bij Groningen en Ten boer gevoegd volgens het principe ‘lichte samenvoeging’. Daarom hoeft geen nieuwe gemeente (met nieuwe naam) te worden gesticht. Volgens de tegenstanders van fusie is dit een verkeerde procedure, omdat een lichte samenvoeging vereist dat alle partijen het ermee eens zijn. In Haren is een fors deel van de inwoners het niet eens met fusie en ook een meerderheid van de raad ziet fusie niet zitten. Gedeputeerde Patrick Brouns stelt echter dat Haren achter de lichte samenvoeging staat. Hij moest vandaag erkennen dat de gemeente Haren het personeelsconvenant niet heeft willen ondertekenen, maar hij maakt uit het standpunt van de OR in Haren op dat het personeel achter de plannen staat. Kortom, volgens Patrick Brouns voldoen de plannen aan de criteria van de ‘lichte samenvoeging’. Tegenstanders van de fusie zijn het niet met hem eens. Geen draagvlak te vinden, stelt men. Voor wethouder Verbeek was het nieuw dat de gedeputeerde stelde dat de minister van het ‘draagvlak-criterium’ mag afwijken.

In de GS vandaag waren er ook partijen kritisch over de fusie, met name over het feit dat Haren ondanks een flinke weerstand toch het pad van fusie wordt opgeduwd. De PvdN, PvdD, PVV en Groninger Belang vonden dat het proces zo niet verder kon. Een motie van treurnis over het beleid van Brouns werd overwogen, een motie van afkeuring haalde het lang niet.

Uiteindelijk was het spel gespeeld: 30 stemmen voor herindeling, slechts 9 tegen. Daarmee heeft Haren (vanuit het perspectief van de coalitie) deze ronde verloren. Wethouder Michiel Verbeek had dit voorspeld en zet nu in op de minister en de Tweede Kamer. Die moeten zich nu over deze kwestie gaan uitspreken. Het is lastig te voorspellen hoe dit zal gaan, want na maart komt er een nieuw kabinet en een nieuwe Tweede Kamer.

Coalitiepartij GVH reageerde vandaag op de gebeurtenissen, zie onder.



Op 1 februari werd het herindelingsadvies GHTB besproken in de Statenvergadering van de provincie Groningen. De standpunten van de coalitiefracties van provinciale staten zijn niet veranderd. Het herindelingsadvies, opgesteld door gedeputeerde staten, is goedgekeurd en wordt opgestuurd naar Minister BZK, Ronald Plasterk.

De fractie van GVH betreurt het feit dat gedeputeerde staten en de coalitiefracties van provinciale staten al voordat er ook maar een zienswijze was ingeleverd, al koersden op vaststelling van het herindelingsadvies. Tegen alle argumenten van inwoners, alle argumenten van het burgercomité, alle argumenten van fracties in de gemeenteraad, alle argumenten van het college in, is het herindelingsadvies opgesteld en vastgesteld. De voorwaarde dat herindeling van onderop moet plaatsvinden, is met voeten getreden. Een democratisch grondbeginsel is geschonden!

Het lot van de toekomst van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren ligt nu in de handen van de leden van de 2e en 1e Kamer. Wij roepen iedereen op, die tegen de herindeling met Groningen is, de (kandidaat)leden van de tweede Kamer te laten merken dat onze stem op hun zetel in de tweede Kamer afhankelijk is van hun standpunt over herindeling.