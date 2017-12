Haren start campagne ‘Haren op eigen benen’ om Den Haag te overtuigen – lees meer…

Door: Redactie

In een (voor Harense begrippen) ongekende publiciteitscampagne is de gemeente Haren begonnen met de beïnvloeding van de politieke opinie in Den Haag. Vandaag verscheen een zeer fraai vormgegeven boekje (Staal&Duiker Ontwerpers) met de veelzeggende titel ‘Haren op eigen benen’. De gemeente doet letterlijk een boekje open over haar kwaliteiten en komt tot de conclusie dat Haren op eigen benen kan staan. Om dat de symboliseren heeft het boekje daadwerkelijk twee benen die het rechtop houden.

In een begeleidende brief, ondertekend door de gemeentesecretaris en burgemeester Pieter van Veen, wordt de vloer aangeveegd met het herindelingsproces. Met name krijgt de provincie het verwijt dat men vooringenomen is en bovendien de fusie wil opleggen in het belang van Groningen. Harense belangen lijken, zo zegt de brief, niet meegewogen. Sterker nog, Haren vraagt zich af welk probleem wordt opgelost met de fusie. In ieder geval geen Harens probleem. Voorts verwijt men de provincie onwaarheden de wereld in te helpen om de fusie te forceren.

Brief en boekje zijn geschreven voor de Eerste en Tweede Kamerfracties, die in 2018 moeten beslissen of het wetsvoorstel de eindstreep haalt of niet. Kosten noch moeite zijn gespaard om deze ‘boodschap van verzet’ naar de residentie te krijgen. Wethouder Michiel Verbeek zegt over de gemaakte kosten van deze campagne dat het project mogelijk is gemaakt door sympathisanten van een zelfstandig Haren, die gratis werk hebben geleverd. “De enige kosten zijn de drukkosten”, zegt hij.

Dat Haren met zowel boekje als brief indruk zal maken in Den Haag staat wel vast en het is de vraag of de pro-fusie lobby in actie zal komen om Haren met gelijke munt terug te betalen. Vermoedelijk in januari 2018 komt de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken naar Haren of Groningen om de meningen te peilen.