Haren stroomde vol tijdens intocht Sinterklaas 2016 – kijk meer…

Door: Redactie

De werkgroep die jaarlijks de grote intocht van Sinterklaas in Haren organiseert bestaat uit ongeveer tien personen, allen vrijwilligers met hart voor Haren. Reeds tijdens zomeravonden wordt vergaderd. In de aanloop naar het evenement voegen zich daar nog eens ruim 65 Pieten bij. En dan zijn er de tientallen vrijwilligers die op het organisatorische vlak helpen en mensen van de gemeente Haren. En dan was het gisteren weer zover: duizenden mensen op de been tussen 13.30 en 17.00 uur. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s en nog veel meer. Opzwepende muziek van de Pietenband en de enthousiaste stem van Rineke Regelaar, dé gastvrouw tijdens de intochten in Haren.

Volgens de organisatie is het opvallend dat steeds meer mensen van buiten Haren komen. Men denkt dat de intocht in Haren wordt gewaardeerd doordat Sint en zijn Pieten zeer benaderbaar zijn en er vele persoonlijke ontmoetingen zijn. Op de website www.intochtharen.nl wordt ook gewezen op het feit dat de intocht niet commercieel is ingevuld. Hoe dan ook, het was een groot dorpsfeest. De onderstaande foto’s zijn gemaakt door Marco in ’t Veldt van het weekblad Ons Haren. Hij legt ieder jaar eer in de fotografie van dit evenement en zijn foto’s worden veelvuldig gedeeld op sociale media. Kijk voor meer foto’s in Ons Haren van komende week en op www.facebook.com/onsharen

Volgende week, zaterdag 26 november heeft Sinterklaas zijn werkkamer ingericht in de dorpskerk van Haren van 10.00-16.00 uur. Toegang vrij, meet & greet, muziek, knutselen. Sinterklaas doet zijn middagslaapje van 12.30 tot 13.30 uur. Zie ook www.intochtharen.nl

