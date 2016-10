Door: Redactie

Afgelopen zaterdagnacht is een man van 23 jaar uit Groningen mishandeld door een 22-jarige jongen uit Haren. Volgens RTV Noord werd er geschopt en geslagen. Dit gebeurde op de Grote Markt.

De Harenaar was kennelijk uit op vechten, want hij had een ploertendoder bij zich. Dat is een wapen om mensen flink letsel toe te brengen. De agressieve man uit Haren zou volgens RTV Noord nog vastzitten.