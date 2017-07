Harenaar die ongeluk veroorzaakte voor rechter – lees meer…

Door: Redactie

Een 49-jarige man uit Haren hangt een celstraf van twee jaar boven het hoofd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Ook eist de officier dat de man zijn rijbewijs voor vier jaren inlevert.

Het dodelijk ongeval gebeurde op de Winschoterweg, ter hoogte van de kruising met de Europaweg in Groningen, op 26 februari 2016. De toen 48-jarige vriendin van de man kwam om het leven.

De man had te veel gedronken. Hij had ruim drie maal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook reed hij reed met hoge snelheid. De Harenaar wordt onvoorzichtigheid en onoplettendheid verweten.

Op de kop in de sloot

De auto van de Harenaar raakte met drie inzittenden, waaronder zijn zoon en zijn vriendin, in een slip en kwam daarna in de berm terecht, Het voertuig schoot vervolgens van de weg en belandde de kop in de sloot.

Toen de politie en hulpdiensten kwamen, stond de zoon van de bestuurder in de sloot. De Harenaar en diens vriendin zaten bekneld in de auto. Agenten roken in de auto een sterke alcohollucht. Alle drie de personen werden naar het UMCG gebracht. Het letsel van de Harenaar en zijn zoon bleken mee te vallen, maar de vrouw overleed aan haar verwondingen.

Hoge snelheid

De Harenaar reed vlak voor het fatale ongeluk op de Europaweg nog een andere auto aan op de Bornholmstraat. Een bestuurder uit Sappemeer kreeg bij dit ongeval geen voorrang van de Harener en werd linksachter in de flank aangereden. Beide auto’s tolden daarbij over de weg. Na dit ongeval stopte de Harenaar niet. Hij reed met hoge snelheid richting de Europaweg, waar het fatale ongeluk plaatsvond. Getuigen meldden dat de Harenaar minstens vijftig kilometer per uur harder reed dan was toegestaan op die weg. Namens de kinderen van de overleden vrouw werd een schadevergoeding van 62.000 euro gevraagd. Dit bedrag stelde de officier naar beneden tot ruim 22.000 euro.

De Harenaar herinnert zich weinig van het ongeluk op die dag. Wel hadden hij en zijn vriendin ruzie gehad in de auto, zei hij. Hij zocht na het ongeval hulp voor zichzelf en werkt nu aan zijn alcoholprobleem. ‘Naast de schok voor mijzelf, geloof ik best dat de kinderen hun moeder missen. Dit had niet mogen gebeuren’, zei hij op de zitting.

Geen strafblad

De man heeft geen strafblad, in het verleden heeft hij alleen een boete gehad voor te hard rijden.

De rechtbank doet volgende week uitspraak.

Bron: rtvn