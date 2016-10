Harenaars die werken in het UMCG: Deze maand Annette Wedzinga – lees meer…

Door: Redactie

Werken in de Witte Wereld

Inwoners van de gemeente Haren die werken in het UMCG

Deze maand: Annette Wedzinga, verpleegkundige Intensive Care Neonatologie

Kwetsbare baby’s. Hun leventje hangt soms aan de zijden draad als ze worden opgenomen op de intensive care waar Annette Wedzinga uit Haren werkt. Soms na slechts 24 weken zwangerschap, niet in staat om het leven buiten de beschermende baarmoeder aan te kunnen. “Onze zorg is er dan ook op gericht om de baarmoeder na te bootsen”, zegt Annette. “We praten zacht met elkaar, we beschermen het kindje in alle opzichten, ook tegen licht. In de couveuse maken we een nestje van de dekentjes en als het even kan leggen we het kind op de buik van de ouders in een gemakkelijke stoel. De ouders en het kindje moeten zich gaan hechten, ondanks alle overweldigende slangen en monitoren. Ik zie bij ouders onvoorwaardelijke liefde voor hun kindje, ik zie ook hun verdriet als de baby sterft. Dat gebeurt helaas ook, want 10% van de 600 opgenomen kindjes overlijdt.” Annette’s opdracht strekt zich uit tot na de dood van een kind. “We krijgen alle tijd om ouders te begeleiden in hun verdriet.” Gelukkig komt het met 90% van de kinderen goed, hoewel sommigen beperkingen blijven ondervinden. “Ik werk inmiddels 25 jaar met baby’s en kom ze nu soms als sterke tieners tegen. Dat geeft me een goed gevoel, want het is mijn drijfveer om kinderen in hun kracht te krijgen, ondanks hun moeilijke start.” Voor Annette is samenwerken met ouders belangrijk. Het draagt bij aan de ouder-kindrelatie, zegt ze. Dus ouders helpen mee in de zorg. Ook al is het werken met kwetsbare kindjes haar dagelijks werk (vaak ook in de nacht), het wordt geen routine. Annette zegt dat ieder kind een persoonlijkheid is en haar toewijding verdient.“Soms blijven ze hier maanden en dan ontstaat er wel degelijk een band, ook met ons als verpleegkundigen”, aldus Annette.