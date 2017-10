Harenaars winnen Gouden Kalf met animatiefilm – lees meer…

Door: Redactie

Het creatieve Harense bureau Big Pixel, gevestigd in de Biotoop, heeft met de animatiefilm Polska Warrior een Gouden Kalf gewonnen.

De prijs is vrijdagavond uitgereikt tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. Een mooi succes voor de Harenaars, die altijd nieuwe mogelijkheden verkennen om digitale technieken toe te passen in beeld. De makers van de korte film Polska Warrior zijn ruim een jaar bezig geweest met het realiseren van de film. De animaties maakten ze in samenwerking met een andere Groningse animatiestudio, genaamd Happy Ship. Samen met de films ‘Wee├źn’ en ‘Sand’ was Polska Warrior genomineerd in de categorie ‘Beste korte film’.

