Harens evenement sneuvelt door strakkere regels gemeente Haren – lees meer…

Door: Redactie

Het jaarlijkse evenement Heerlijk Haren gaat op 27 en 28 oktober niet door. Organisator Wendy Berends is van slag, want ze heeft naar eigen zeggen misschien niet adequaat ingespeeld op de streeds strakkere regels als het gaat om vergunningen. Aan de andere kant zegt zij dat ze door ambtenaren van de gemeente Haren ook op het verkeerde been is gezet.

Net als iedere gemeente heeft ook Haren de regels omtrent vergunningen voor evenementen aangescherpt. Het tragische ongeval op 28 september 2014 in Haaksbergen (een monstertruck reed in op publiek) heeft geleid tot extra alertheid, omdat de gemeente Haaksbergen destijds een rammelende vergunning zou hebben afgegeven voor dat evenement. Tel daarbij op de terreurdreiging van de laatste jaren en je krijgt te maken met gemeenten die het niet meer ‘op zijn beloop laten’. Haren heeft de vergunningaanvraag van Heerlijk Haren niet geaccepteerd, omdat deze te laat was aangevraagd.

Wat gebeurde er?

Wendy Berends: “We moesten de vergunning voor een bepaalde datum aanvragen, zodat de gemeente haar procedures kan doorlopen en de aanvraag in de krant kan zetten. Dan kunnen mensen gedurende zes weken bezwaar aantekenen tegen zo’n vergunning. Wij hadden de aanvraag op tijd gedaan, maar kregen toen te horen dat er wat correcties nodig waren. We hadden toen nog twee weken de tijd om het aan te passen. In die periode had ik het erg druk met mijn werk en we kregen het niet op tijd voor elkaar. Daarom heb ik de gemeente gebeld met de vraag of we het nog een weekje mochten uitstellen. Dat was geen probleem, zei de ambtenaar. Een week later lag de gecorrigeerde aanvraag dus bij de gemeente, maar toen heeft een andere ambtenaar contact opgenomen met de voorzitter van Ondernemend Haren om te melden dat het te laat was.” Wendy Berends is als vrijwilliger betrokken bij het evenement, dat onder de vleugels van Ondernemend Haren wordt georganiseerd.

De schrik zat er in en voorzitter Jos van Stratum heeft in het gesprek met de ambtenaar laten doorschemeren dat er niks anders op zat dan de aanvraag in te trekken. Zo geschiedde. Toen Wendy later opperde om het evenement dan maar een paar weken uit te stellen bleek dat te stuiten op administratieve problemen. “Omdat de aanvraag was geannuleerd, moesten we een nieuw traject starten en dat zou twaalf weken duren”, zegt Wendy. “Toen hebben we besloten het hele evenement maar af te blazen.”

Met het annuleren van Heerlijk Haren sneuvelt dus een evenement voor het algemene Harense belang, georganiseerd door vrijwilligers. Als we even uit de emotie stappen komen we terecht op de vraag wat hier eigenlijk is gebeurd. De gemeente Haren laat aan organisaties weten dat er een nieuwe wind waait door vergunningenland. Voorheen volstond een kladje, nu moet een aanvraag uitgebreid worden ingevuld, voorzien van plattegronden en een veiligheidsplan. Soms zelfs moet er een calamiteitenplan bij. Dat vraagt extra inzet en tijd van vrijwilligers. Ondernemend Haren huurt tegenwoordig zelfs externe deskundigen in om te helpen bij de strengere procedures, waar ook de veiligheidsregio bij wordt betrokken. Niet alleen op het gebied van veiligheid zijn de teugels strakker aangehaald, ook op het gebied van democratische processen. Burgers hebben nu eenmaal zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen een evenement. Vroeger waagde de gemeente nog weleens de gok en kon het gebeuren dat de vergunning zeer kort voor een evenement pas in de krant stond. Die tijd is voorbij.

Wendy Berends voelt geen rancune, maar is wel zwaar teleurgesteld. Ze zegt: “Ik steek de hand in eigen boezem, ik heb het niet goed gedaan kennelijk. Maar had de gemeente niet iets meer zijn best kunnen doen om ons te waarschuwen? En had men direct niet kunnen zeggen dat het fout zou gaan toen ze ons nog een weekje uitstel verleenden? Kortom, een beetje coulance in de overgangsfase naar nieuwe regels.” Nu het evenement eind oktober niet doorgaat, wordt gekeken of Heerlijk Haren niet kan worden gecombineerd met de geplande kerstmarkt in december. Daarover wordt later deze maand meer bekend.