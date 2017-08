‘Harens gras’ in De Kuip te Rotterdam – lees meer…

Door: Redactie

De ogen van Jan Louwes twinkelen als hij het vertelt. “Ja, er is een Harens grasmengsel gebruikt voor het voetbalveld van Feyenoord in De Kuip.” Hoe zit dat?

Egbert Harms is de fieldmanager die in Haren betrokken is bij het onderhoud van de voetbalvelden op sportpark De Koepel en hij is volgens zijn chef Jan Louwes aan vakman. “Harms heeft net zolang gezocht naar het ideale grasmengsel tot hij bereikte wat hij wilde. Een sterk gras dat supersnel groeit. Ideaal voor de voetbalvelden. Hij heeft dit uitgeprobeerd in overleg met de graszadenleverancier en het resultaat is te zien op De Koepel.” Louwes vertelt hoe Feyenoord in Haren verzeild raakte. “De fieldmanager van Feyenoord was hier om te spreken over mogelijkheden voor het trainen, zoals Oranje onder de 19 jaar al deed. Hij zag de mat en was diep onder de indruk. Zo mooi zie ik het nergens, riep hij uit.”

Volgens Louwes heeft Haren het recept aan hem toevertrouwd en daardoor ligt er nu als het ware een ‘Harense grasmat’ in de wereldberoemde De Kuip.