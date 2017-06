Harense fusiewethouder opmerkelijk mild over inmenging Ten Boer en Groningen – lees meer…

Door: Redactie

Wethouder Michiel Verbeek, die strijdt voor een zelfstandige gemeente Haren, is opvallend mild gestemd over de inmenging in de gemeentefinanciën door de beoogde fusiepartners Groningen en Ten Boer. Collegepartijen GVH en zijn eigen D66 waren gisteren flink nijdig. Over het algemeen deelt hij de mening niet, dat Haren buitenproportioneel wordt geplaagd en ‘op de huid wordt gezeten’. Hij zegt heel goed te begrijpen dat er een streep is gezet door de nieuwbouw van de brandweerkazerne. Zijn opvatting staat haaks op de irritatie die viel te lezen in een verklaring van zijn eigen partij D66 (elders op deze website).

Verbeek: “Gezien onze huidige situatie vind ik het niet raar dat Groningen en Ten Boer willen weten of wij nu besluiten nemen met vergaande, vooral, financiële consequenties.” Hij vindt dat Groningen en Ten Boer snel en adequaat reageren op vraagstukken, in tegenstelling tot de provincie. Verbeek: “Groningen en Ten Boer moeten binnen 10 dagen reageren op onze voorstellen richting ons en de provincie. De provincie mag er vervolgens 13 weken over doen met nog een uitloop van nog eens 13 weken. De provincie heeft overdreven lang gedaan over de beoordeling van onze begroting, maar verder gaat het eigenlijk best goed. Met de gelden voor de Sint Nicolaasschool hebben Groningen, Ten Boer en de provincie zeer coöperatief meegewerkt. Alles binnen 1 of 2 weken rond.”

Brandweerkazerne

Het dossier brandweerkazerne wil Verbeek beslist niet plaatsen in het licht van ‘plagen’ of ‘op de huid zitten’. Hij vindt ook niet dat Haren in zijn hemd wordt gezet. Verbeek: “De brandweerkazerne is van volstrekt andere orde. De veiligheidsregio gaat de kazerne aan de Sontweg verlaten. Ze staan voor de keus een grote nieuwe kazerne te bouwen met een satelliet in onze regio of meer verspreid. De vervanging van de Sontweg is bepalend voor de plek van een tweede kazerne. Dat de Veiligheidsregio zich daarom niet wil vastleggen op de Westerse Drift is vervelend voor ons, maar niet onredelijk. De nieuwe eisen voor aanrijtijden maakt de optie Westerse Drift minder goed dan enige tijd geleden.” Fractievoorzitter Marjan Bachman (D66) ziet wél een verband met fusiestrategie. Ze zegt: “Bijzonder is dat ook dat de Veiligheidsregio na jaren van druk-op-de-ketel opeens beweert dat de bouw van een nieuwe brandweerkazerne rustig kan worden uitgesteld tot na de herindelingsdatum van 1 januari 2019. Met dit besluit wordt duidelijk dat de belangen van het door de Provincie zo vurig gewenste GrootGroningen voorgaan boven en zelfs ten koste gaan van de brandweervrijwilligers en gemeentewerkers. Zij moeten blijven werken onder omstandigheden die bij lange na niet voldoen aan bouwkundige en Arbo-eisen. En Haren is terug bij ‘Af’ of eigenlijk nog verder van huis.”

Michiel Verbeek erkent dat deze gang van zaken wel nadelig is voor de gemeente Haren. Hij zegt: “Voor ons wordt de situatie vervelend voor de gemeentewerf. De geplande vernieuwing moet ook uitgesteld worden. Ook hier kan ik de gemeente Groningen begrijpen. Als Haren wordt heringedeeld, is het denkbaar dat een nieuw onderkomen voor de gemeentewerf er anders gaat uitzien dan als Haren zelfstandig blijft. Ik vind niet dat Haren in z’n hemd wordt gezet.”