Harense genomineerd voor Beauty Award

Na meerdere duwtjes vanuit verschillende hoeken heeft Liesbeth Kerkhoven, eigenaresse van Beautysalon Hem en Haar in Haren, de stap genomen om zich aan te melden voor de verkiezing van Schoonheidsspecialiste van het jaar. Afgelopen maand kreeg ze het goede nieuws binnen dat ze genomineerd is voor de Beauty Award 2017.

Onafhankelijke wedstrijd

De verkiezing van schoonheidsspecialist van het jaar is een onafhankelijke wedstrijd, georganiseerd door vakmagazine KOSMETIEK en Beauty Trade Professionals (BTP). Het doel is om de schoonheidsbranche in Nederland verder te upgraden. Naast het professionele vakmanschap is de zakelijke en commerciële kant van het vak erg belangrijk. Liesbeth: “Ik vind dat het vak schoonheidsspecialiste als professioneel vak gezien moet worden, dat behoort tot mijn missie. Dat is waarom ik me aangemeld heb voor de verkiezing. Gesteund door de merken waar ik mee werk en vele enthousiaste klanten, heb ik vorig jaar besloten om er voor te gaan.”

Deelname verkiezing

Elke deelnemer heeft de opdracht gekregen om een breed scala aan informatie over de salon in te leveren; van behandelingen tot aan omzetcijfers. Daarbij moest ook het nodige beeldmateriaal ingeleverd worden. Een mystery guest kwam langs om te oordelen over de salon, de sfeer, de inhoud van de behandeling, hygiëne en omgang met de klant. Dit alles bij elkaar vormde het fundament voor de beoordeling. In het rapport van de mystery guest stond het woord ‘passie’ centraal. Liesbeth: “Het gaf me een heel trots gevoel, dat ik in zo’n korte tijd heb kunnen laten zien dat ik het vak met zoveel liefde beoefen.”

Genomineerd voor de Beauty Award

Eind vorig jaar kreeg Liesbeth het goede bericht binnen dat ze genomineerd is. Voor de categorie Noord-Nederland zijn er in totaal 3 genomineerden, de andere twee schoonheidsspecialisten komen uit Arnhem en Hurdegaryp. Onder Noord-Nederland vallen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Beautysalon Hem en Haar is daarmee de enige deelnemer uit Groningen die door de eerste ronde is gekomen. Liesbeth: “Het is geweldig om één van de drie deelnemers uit Noord-Nederland te zijn, dat voelt heel goed. Vorig jaar is de prijs naar een specialist uit de provincie Groningen gegaan. Ik hoop dat dit ook dit jaar weer gaat lukken.”

Bekendmaking verkiezing

Als vervolg op de nominatie zijn alle genomineerde schoonheidsspecialisten uitgenodigd voor een interview met de vakjury. Een spannende bedoening, met alle camera’s en toeters en bellen. Dit vormde het laatste onderdeel voor de vakjury. Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs. Elke deelnemer heeft daarvoor de opdracht gekregen om stemmen te werven. Ook Liesbeth is hier al enthousiast mee aan de slag gegaan: “Ik heb een grote sticker op mijn salon laten plakken zodat het goed te zien is dat ik genomineerd ben, de flyers met stemacties liggen bij de drukker, de nieuwsbrief naar de klanten is er uit en ik zet Facebook in om stemmen te werven.”

Helpen om de Beauty Award naar Haren te halen? Stemmen kan via www.beauty-award.nl of sms BA 5 naar 4004. De uitslag van beide prijzen wordt op 10 april 2017 bekend gemaakt.