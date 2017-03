Harense inbreker (25) krijgt cel én behandeling wegens verslavingsproblemen

Door: Redactie

De rechtbank heeft een hardleerse Harenaar (25) veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk wegens een spoor van inbraken die hij (mede)pleegde.

Hij liep vorig jaar tegen de lamp na inbraken in Dwingeloo. Ook was hijinbreker in Pieterburen. De rechter zag de verslavingsproblemen van de man (drank en drugs) in combinatie met psychische problemen als oorzaak van de kleptomanie en veroordeelde hem ook tot behandeling in een kliniek.