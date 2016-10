Harense kruideniersfamilie opent tweede zaak in de stad – lees meer…

Door: Redactie

Fokko-Jan Wolters en zijn team laten desgevraagd weten dat zoon Ricardo onlangs een winkel heeft geopend aan de Oude Boteringestraat 10 in Groningen.

Het wordt een kruidenierszaak met delicatessen (en meer….) naar het voorbeeld van de winkel die al decennia lang in Haren bestaat en wordt gewaardeerd. Kruidenierswaren en delicatessen, kortom het betere culinaire product, zijn kenmerkend voor de winkel in Haren. Daarbij komt dat de persoonlijke service, die vroeger gewoon was, de winkels onderscheiden van andere. Ricardo Wolters gaat de zaak in Groningen runnen, maar krijgt daarbij hulp van zijn vader en broers. Familietraditie wordt voortgezet.