Harense oppositie biedt provincie positieve zienswijzen aan

Nieuws:

Door: Redactie

Het wordt 16 november een drukke dag op het provinciehuis in Groningen. Eerst moet het provinciebestuur in kort geding voor de rechtbank verschijnen en later die middag, om 16. 00 uur, ontvangt men een delegatie van de Harense oppositiepartijen VVD, GL, CU en PvdA. Die komen een stapel zienswijzen aanbieden van Harenaars die helemaal achter het fusieplan staan.

Bovendien heeft de Harense oppositie een symbolisch werkstuk voor de gedeputeerde in petto bij de aanbieding.

De initiatiefnemers zeggen dat in Haren erg veel mensen hun voorzieningen willen behouden en dat een herindeling daarvoor de beste garantie vormt. Datzelfde geldt volgens hen voor het groene karakter van Haren en de dienstverlening van de gemeente.

In een toelichting op hun actie zeggen de oppositiefracties: “De begroting 2017 toont overduidelijk dat de coalitie van D66, Gezond Verstand Haren en CDA zelfstandigheid van Haren alleen kan bereiken met stevig bezuinigen op de Harense waarden die de inwoners zo ter harte gaan. Het gevolg is een forse lastenverhoging voor inwoners en ondernemers, een kaalslag op het sociale en culturele veld en een achter uithollende dienstverlening van een gemeente waar dit jaar al meer dan 20 ambtenaren zijn vertrokken. Onder de noemer Kansrijk Haren hebben de samenwerkende oppositiepartijen met betrokken inwoners laten zien dat herindeling in een groter verband meer kansen biedt om juist op lokaal niveau de zaken goed te regelen.”

Het steekt de oppositie dat Haren ondanks herhaald verzoek nog steeds weigert met Groningen en Ten Boer te onderhandelen over de herindeling. Iemand anders haalt nu de kooltjes uit het vuur: Marga Kool.

“Wij roepen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Groningen op om Haren een kansrijke toekomst te bieden en in te stemmen met het herindelingsontwerp.”