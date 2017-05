Harense parkeerkelder kent snoeihard regime

Door: Redactie

Met regelmaat bereiken ons berichten dat mensen spookbekeuringen krijgen in de Harense parkeergarage aan de Brinkhorst. Parkeerders worden bij het binnenrijden geregistreerd met een camera en bij het uitrijden opnieuw. Als in de tussentijd niet het verschuldigde bedrag is voldaan komt de parkeerder terecht in de tentakels van Cannock Chase Public, een incasso-organisatie in Druten, die voor de gemeente Haren de bekeuringen incasseert.

Bij het systeem gaat het soms mis. Bij storingen worden wél bekeuringen gezonden, terwijl de parkeerder kan aantonen wél te hebben betaald. Het kost dan heel wat tijd en moeite om dit weer recht te zetten. Deze week ontvingen wij de melding van iemand die wél had betaald, maar niet in de gaten had dat door een storing het betaalde bedrag direct weer werd teruggestort op haar rekening. Zonder het te merken was zij dus een wanbetaler geworden in de ogen van het systeem.

Wat opvalt is de toonzetting van de incasso. Door sommige mensen wordt deze als intimiderend ervaren (‘dwangbevel in naam van de Koning’), waarbij ook wordt gedreigd met de inzet van een belastingdeurwaarder. Dergelijke incidenten dragen niet bij aan ‘ontspannen’ parkeren tijdens het winkelen.

Heeft u ook dergelijke ervaringen? We willen er graag in de krant aandacht aan geven. Stuur uw mail aan: parkeren@harendekrant.nl