Harense politievoorlichter schoot één keer…in Haren

Door: Redactie

Pieter Boomsma uit Haren neemt deze maand afscheid van het politievak, hij is 65 jaar. In een interview in Dagblad van het Noorden vertelt hij dat hij zich als 19-jarige aanmeldde bij de politie via een bon in de TV-gids. In 1971 begon zijn loopbaan in Schiedam, maar in 1975 keerde hij terug naar het noorden en ging aan de slag bij de gemeentepolitie in Haren. Die was toen nog gevestigd in een villa aan het huidige Raadhuisplein en later in een houten keet aan de Vondellaan.

In 1991 ging hij ‘van de straat’ en ging werken als voorlichter. Boomsma vertelt in het artikel dat hij in zijn loop van zijn lange loopbaan slechts één keer zijn vuurwapen heeft getrokken. Dat was op het paadje tussen Albert Heijn en de begraafplaats (dat er nu nog steeds ligt). Hij kreeg de melding van een bakker die in alle vroegte een verdacht persoon zag bij Albert Heijn. Boomsma betrapte daar een vluchtende man en riep ‘sta of ik schiet’. En hij schoot, maar het wapen weigerde. De kogel bleek scheef in de loop te zitten. Na een achtervolging werd de inbreker gepakt, het bleek een Fransman te zijn die kluizen kraakte.

Boomsma gaat nu genieten van zijn pensioen.