Harense Toestanden stopt omdat ‘missie zou zijn volbracht’ – lees meer…

Door: Redactie

Vandaag is bekend geworden dat de krant Harense Toestanden niet meer zal verschijnen. Dat laat oprichter en redacteur Paul van Weringh weten. Hij zegt dat hij zich wil concentreren op de Facebook-activiteiten, die qua ledental succesvol zijn. Hij heeft daar ruim 3800 leden, die zelf ook berichten over Haren publiceren. Opmerkelijk is dat de krant in juli en augustus al niet meer uitkwam, en de uitgever pas nu laat weten dat de krant van juni de laatste was.

Paul van Weringh gooide in maart 2016 de knuppel in het Harense hoenderhok door vrij onverwacht te beginnen met een krant als uitbreiding van de Facebookpagina Harense Toestanden. Hij kreeg in zijn plannen steun van de Harense installateur Dirk-Jan Konings, die wel heil zag in een media-avontuur. Tegelijk begon ook uitgever Dorpsklanken met een nieuwe krant in Haren, die wekelijks ging verschijnen onder de naam Ons Haren. Van Weringh introduceerde de term ‘krantenoorlog’ in Haren, omdat hiermee het aantal kranten in de gemeente Haren op vier kwam. Een unicum dat de landelijke media haalde. Ons Haren sneuvelde in november 2016 en nu gooit dus ook Harense Toestanden het bijltje erbij neer. Wie mocht denken dat de krant stopt wegens gebrek aan succes, vergist zich volgens de ex-redacteur. Dat valt te lezen in de verklaring die de krant op haar website geeft. Paul van Weringh zegt dat hij met zijn krant het Harense medialandschap blijvend heeft wakkergeschud.

Waarom stopt Harense Toestanden?

De ex-uitgever plaatste vandaag op zijn website een verklaring waarin hij stelt dat zijn krant veel heeft bereikt en dat andere media, inclusief Haren de Krant en RTV Noord hun beleid hebben afgestemd op Harense Toestanden. Dat is wellicht toch een ‘iets te grote broek’. Van Weringh zegt: “In 2016 startten wij de krantenoorlog waarmee we het landelijke NOS Journaal behaalden. Het doel was het wakker schudden van de lokale media die in onze ogen waren ingeslapen. Verhalen over en van gewone mensen. Interviews. Achtergrondinformatie en noem maar op. Al snel volgde het Harener Weekblad met soortgelijke stukken en groeide de krant weer uit tot een volwaardig geheel. Ook Haren de Krant begon met Observaties van een dorpsgenoot en werd actiever dan voorheen. Zelfs RTV Noord veranderde het beleid en werden we bij NDC Media uitgenodigd om te kijken naar een mogelijke samenwerking. Naast de Harense Toestanden begon Marco in ’t Veld met Ons Haren dat na een half jaar wegens gebrek aan inkomsten werd beëindigd. Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder. De Harense Toestanden met uitsluitend adverteerders uit de gemeente Haren is uitgegroeid tot een graag gelezen dorpskrant. Toch gaan we u mededelen dat we stoppen met het uitbrengen van een papieren versie en zullen uitsluitend op Internet gaan publiceren. De reden waarom we destijds met deze “oorlog” begonnen is niet meer. De strijd is gestreden en het doel is bereikt. Ook wordt het steeds moeilijker de deadline te behalen door de andere werkzaamheden die ik heb. Door de aantrekkende economie wordt het steeds drukker. Natuurlijk wil ik alle adverteerders bedanken voor het gestelde vertrouwen. Voor de rest zullen we de bestaande media scherp in de gaten houden. Want dr bliemn toch aaltied toustandn.”

Hoe sympathiek de doelen van Van Weringh ook waren, met deze verklaring zal hij ook wrevel oproepen. Enerzijds zegt hij (ietwat hoogmoedig) dat hij het Harense medialandschap heeft heropgevoed, anderzijds laat hij zijn lezers en adverteerders achter met de terloopse melding dat hij het te druk heeft met andere werkzaamheden die belangrijker zijn dan het medium dat hij in 2016 lanceerde. Er komt geen ‘laatste uitgave’, de krant is per direct opgehouden te bestaan.