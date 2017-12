Harense topstudent helpt bedrijven met eerste stap naar vestiging in Azië

Nieuws:

Door: Redactie

Ruben de Groot uit Haren reist met een groep van 45 ouderejaars studenten van de Rijksuniversiteit Groningen voor tien weken naar de Aziatische landen China, Thailand en Myanmar. Dit doen ze vanuit een project van de faculteit Economie & Bedrijfskunde (het International Business Research project). In dit project onderzoeken de studenten de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om zich uit te breiden buiten Europa.

Ruben heeft besloten dit jaar mee te gaan op reis naar Thailand of Myanmar. Sinds oktober is hij al bezig met het vooronderzoek en het benaderen van bedrijven en vanaf januari zal hij zich samen met één van zijn mede-onderzoekers ontfermen over één bedrijf om de verwachtingen van een buitenlands avontuur te inventariseren. In april, zal Ruben uiteindelijk daadwerkelijk naar Azië afreizen om daar veldonderzoek te doen.

Ruben is op 1 april 1995 geboren aan de Emmalaan en heeft tot aan zijn achttiende in Haren gewoond, het grootste gedeelte aan de Botanicuslaan. Hij is begonnen op O.B.S. de Brinkschool aan de Oude Brinkweg en ging op twaalfjarige leeftijd naar het Praedinius Gymnasium in Groningen. Daar rondde hij in zes jaar tijd zijn gymnasium af, alvorens hij naar de Rijksuniversiteit Groningen vertrok.

Welk bedrijf wil onderzoek?

Nu is Ruben vooral bezig met de acquisitie voor zijn project, en hoewel dat voorspoedig verloopt, zijn er nog altijd een aantal plekken vrij voor bedrijven om een onderzoek te laten doen. Een onderzoek wordt tegen kostprijs aangeboden en kan compleet op maat gemaakt worden. Het onderzoek kan variëren van een algemene marktanalyse tot een gedetailleerd partneronderzoek. Wilt u hier meer over weten, of kent u iemand die mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn? Neem direct contact op met Ruben: r.degroot@ibr-groningen.nl