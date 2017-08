Harense variant op ‘Lost’: recreanten achtergelaten op eiland Paterswoldsemeer – lees meer…

Door: Redactie

Woensdagavond om half twaalf werd de brandweer van Haren opgeroepen voor een dienstverlening op het Paterswoldsemeer.

De meldkamer had meerdere telefoontjes ontvangen van een groepje mensen die op een eiland zaten midden op het meer. Het bootje waarmee het gezelschap op het eiland was gekomen was door nog onbekende reden vertrokken waardoor men niet meer van het eiland kon. Omdat er mogelijk sprake was van personen die onder invloed waren werd ook de politie ter assistentie gevraagd. De brandweer is samen met de politie richting het eiland gevaren om het groepje van het eiland af te halen.

Omstreeks half twee kon de brandweer weer inpakken en stonden alle mensen weer veilig op de kant.