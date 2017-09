Harense verdachte brandstichtingen zit nog vast, haar nieuwe woonwijk onrustig

Nieuws:

Door: Redactie

De 27-jarige vrouw die in Haren werd verdacht van brandstichtingen in de omgeving van de Heesterlaan, is inmiddels verhuisd naar de Groninger wijk Kostverloren, maar is daar inmiddels alweer opgepakt door de politie. Sinds haar verhuizing gingen in deze wijk drie auto’s in vlammen op en werd brand gesticht bij haar buren.

De jonge vrouw heeft tegenover de politie en ook tegenover media steeds ontkend iets te maken te hebben met de branden in Haren. Ze voelde zich slachtoffer van ophitsing. In de stad werd zij twee weken geleden min of meer op heterdaad betrapt toen ze in de buurt was van een auto die in brand stond. Deze week moet worden bepaald of ze nog langer in voorarrest blijft. Intussen staat haar woonwijk op stelten. Tijdens twee buurt-bijeenkomsten bleek hoeveel onrust en angst de branden veroorzaken. Ook wordt er agressief gereageerd op haar eventuele terugkeer naar de wijk.