Harense wethouder wordt voorzitter van Partij voor het Noorden

Wethouder Mariska Sloot is door de ledenvergadering van de provinciale Partij voor het Noorden tot voorzitter gekozen. De partij zit met één zetel in de Provinciale Staten.

De leden van de Partij voor het Noorden hebben tijdens de ALV op donderdagavond 16 november een nieuwe voorzitter gekozen. Mariska Sloot is unaniem, bij acclamatie gekozen als voorzitter van de Partij voor het Noorden. Mariska Sloot is wethouder in de gemeente Haren en medeoprichter van Gezond Verstand Haren. Mariska Sloot zat al een half jaar in het bestuur van de Partij voor het Noorden. Mariska Sloot volgt Lieuwe Terpstra op die sinds de oprichting van de Partij vrijwel onafgebroken voorzitter is geweest van de Partij voor het Noorden. Lieuwe Terpstra is tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid.

Verder zijn toegetreden tot het bestuur: Leendert van der Laan (secretaris) en Jan Lambers. (penningmeester) Meinard Wolters is gekozen als algemeen bestuurslid, hij zit als fractievoporzitter van Gezond Verstand Haren in de Harense gemeenteraad en bepleit een zelfstandig Haren. Jurrie Nieboer blijft algemeen bestuurslid. Mark Kalse is afgetreden als penningmeester en Jur Kruizinga is afgetreden als secretaris.

Het bestuur van de Partij voor het Noorden wordt hiermee vergroot van 3 naar 5 bestuurders.