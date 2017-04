Harense winkel verkocht allereerste Wall Paper TV in Europa

Nieuws:

Door: Redactie

Expert Haren is door het merk LG uitgekozen als exclusieve dealer bij de introductie van de LG OLED Wallpaper tv binnen de home-elektronicabranche.

Expert Haren is de eerste winkel in Nederland die de LG OLED Wall Paper gaat verkopen (sterker nog: Expert Haren heeft er inmiddels al één verkocht, de eerste in Europa). Een primeur in Nederland! De nieuwe TV heeft een dikte die in de buurt komt van een bankpas, zo wordt gezegd. Ivo Hof heeft zaken in zowel Haren als Zuidlaren. “Wie dit toppunt van innovatie met eigen ogen wil zien is van harte welkom”, zegt de altijd ondernemende Ivo.