Heerlijk Haren, culinair evenement a.s. vrijdag en zaterdag

Nieuws:

Dit jaar wordt alweer voor de derde keer Heerlijk Haren georganiseerd. En het groeit ieder jaar een beetje groter. Horecagelegenheden uit Haren en omstreken melden zich vol enthousiasme aan om deel te nemen aan dit culinaire evenement op ’t Clockhuysplein. Ook dit jaar wordt het evenement opgeluisterd door verschillende muzikanten uit de omgeving.

Op 28 en 29 oktober is het zover, de derde editie van Heerlijk Haren. In dat weekend kan menigeen zich tegoed doen aan allerlei heerlijkheden gepresenteerd door verschillende restaurants uit Haren en omgeving. Doordat ieder restaurant één of meer kleine gerechtjes presenteert, kunnen bezoekers hun eigen proeverij samenstellen. Naast restaurants zullen ook wijnboeren, drankenhandels en andere horecaondernemers deelnemen om u, naast een lekker hapje, ook van een begeleidend drankje te voorzien.

Neem gerust uw kind(eren) mee naar Heerlijk Haren. In de speciale kidscorner zullen de kinderen vermaakt worden.

Vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober van 14.00 tot 22.00 uur. Voor meer informatie: www.heerlijkharen.nl