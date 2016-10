Heleen Kerkhof wint Spellingbattle Haren

Door: Redactie

Vorige week vond de Spellingbattle Haren plaats. Een dictee voor de jeugd onder leiding van o.a. Trees Roose. De elf-jarige Heleen Kerkhof (Peter Petersenschool) maakte de minste fouten, slechts 5. Vorig jaar was ze al tweede, dus ze spelt goed. Nummer 2 was Amber Rutgers, ook van de Peter Petersenschool. Nummer 3 was Lucas Kielman van OBS De Linde.

De winnares kreeg een boekenbon, een mooie kindertaalkalender, en werd de zaterdagochtend erna ook nog geïnterviewd voor radio Haren FM!