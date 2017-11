Henk Beswerda van Vishandel De Bess na brand: “Ik schrok me dood, dat kan toch niet?” – lees meer…

Door: Redactie

“Ik was net thuis toen ik werd gebeld. De winkel zou in brand staan. Ik zei nog: Dat kan niet, ik kom er net vandaan”, zegt Henk Beswerda (archieffoto) van Vishandel De Bess aan de Kroonkampweg in Haren. “Maar het was dus wél waar. Een buurvrouw had gezien dat er rook uit het dak kwam.”

De oorzaak van de brand lijkt kortsluiting in de meterkast, die zich onder het schuine dak bevindt. Volgens Beswerda is de schade flink, vooral aan bedrading, dakconstructie en muren. “Mijn tegels zitten allemaal op gipsplaten, hoe houden die zich in water?”

De winkel van De Gouden Schaar (onder hetzelfde dak) is ook getroffen. Doordat kleding in het atelier in plastic zakken hangt, is daar waarschijnlijk geen schade. Maar het bedrijf zal zeker een week moeten sluiten om op te ruimen.

Vijf weken dicht wegens herstelwerk

Henk Beswerda krijgt het zwaarder, want zijn zaak zal minstens tot na nieuwjaarsdag gesloten zijn. Hij zegt: “We zijn goed verzekerd en de eigenaar van het pand ook. Dus de aannemer is al ingeschakeld en die gaat zo snel mogelijk beginnen. Maar ik zal zeker vijf weken dicht zijn. Dat vind ik erg, maar ik zie geen andere mogelijkheid. Ik heb nog overwogen met een viskar te gaan staan, maar dan kan ik toch niet bieden wat mensen van mij zijn gewend.” Beswerda heeft goede hoop dat zijn klanten na de heropening weer zullen terugkomen.

Foto onder: Sander Graafhuis, Haren de Krant