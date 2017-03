Door: Redactie

Gisteren was het promotieteam van 50Plus in Haren neergestreken. Lijsttrekker Henk Krol had achter gesloten deuren een gesprek met wethouder Mariska Sloot, die hem bijpraatte over de perikelen rond de herindeling.

De partij laat weten dat Henk Krol de gemeente Haren vierkant steunt in haar strijd tegen een gedwongen fusie.