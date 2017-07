Herindeling Haren mogelijk deze week in ministerraad (zie ook update)

Nieuws:

Door: Redactie

In het gemeentehuis van Haren wordt met belangstelling uitgekeken naar de dag van morgen. Naar verluidt zal de gemeentelijke herindeling morgen in de ministerraad aan de orde komen. Zo niet, dan toch volgende week.

Het kabinet moet een beslissing nemen over de voorgenomen herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer. De provincie heeft daartoe een advies voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken (Ronald Plasterk). Als het kabinet dit volgt zal het plan eerst aan de Raad van State worden voorgelegd en na groen licht aan de Tweede Kamer. Aansluitend aan de Eerste Kamer. Het college van B en W van Haren is onlangs op bezoek geweest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om te proberen een evenwichtig beeld te schetsen van de emoties en argumenten die er leven in Haren. Het is algemeen bekend, dat het Harense college een ferme strijd voert om te bewijzen dat Haren zelfstandig kan blijven. Een sluitende meerjarenbegroting is daarbij een wapen.

Ook van de zijde van burgers is een opmerkelijke strijd gevoerd om Haren zelfstandig te houden. Het Burgercomité Haren en ruim twinig individuele burgers spanden een kort geding aan tegen de provincie, omdat zij menen dat de provincie een oneerlijk proces voert om de fusie door te drukken. De eisers wilden voorkomen dat het kabinet op basis van verkeerde en gekleurde informatie een besluit zou nemen. Het kort geding inclusief hoger beroep werd verloren. De provincie kon verder met haar procedure, omdat de rechter zich niet wil mengen in een democratisch besluitvormingsproces.

Update: Vandaag heeft een woordvoerder van het kabinet bevestigd dat de gemeentelijke herindeling van Haren op de agenda van de ministerraad staat voor vrijdag 7 juli.