Herindelingsdrift is van alle tijden – lees meer…

Door: Redactie

De strijd om Haren woedt in volle hevigheid. De provincie wil Haren graag aan Groningen/Ten Boer plakken. Deze perikelen zijn niet nieuw. Reeds voor 1900 was er gedoe over mogelijke annexatie van Haren. Rond 1915 nog eens, en toen werd Helpman (dat bij Haren hoorde) overgedragen aan de stad.

Kort daarop – in 1920 – komt het provinciaal bestuur met de mededeling, dat het wenselijk is te komen tot een groter aantal krachtige gemeenten, welke in staat moeten worden geacht ten volle hun plichten te vervullen. Haren valt naar de mening van de provincie niet in de categorie krachtig genoeg en moet maar worden opgegeven. De stad Groningen meldt zich direct voor inlijving van Haren. Er ontstaat grote beroering en verzet. Ook burgemeester Boerema spant zich zeer in om het onheil af te wenden. In 1923 haalt het provinciaal bestuur bakzeil. De herindeling gaat niet door.

Deze wetenswaardigheden zijn door Eppo van Koldam uit Haren eens op een rij gezet. Hij maakte er een boeiend artikel van, dat zal worden gepubliceerd in de gemeentegids van Haren, die door Haren de Krant wordt uitgegeven. De verspreiding vindt plaats in december.