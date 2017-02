Herstel: Huisarts erkent bromtoon als een probleem

Nieuws:

Door: Redactie

In Haren de Krant van deze week gaat huisarts Bert Heikens in op tinnitus, oorsuizen. Dat deed hij op ons verzoek, omdat we een artikel voorbereidden over bromtonen die door veel mensen worden gehoord.

Ten onrechte wordt wellicht de suggestie gewekt in het betreffende artikel dat huisarts Heikens het probleem van de bromtoon ziet als een probleem in de oren van de mensen zelf. Huisarts Heikens heeft alleen in het algemeen willen uitleggen wat tinnitus is.