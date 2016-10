Hoe gaat het nu met zwembad Scharlakenhof?

Door: Redactie

“Het gaat goed met het zwembad”, zegt bestuursvoorzitter én vrijwilliger Piter Bakker van de stichting SEZS. “We draaien boven verwachting. We boeken volgens verwachting nog geen winst, maar dat zal spoedig gebeuren.” Piter Bakker en tientallen vrijwilligers hebben in 2012 het Harense zwembad van de ondergang gered. Dat zij nu door de gemeente Haren achter de broek worden gezeten met juridische brieven vindt Bakker niet prettig, maar hij begrijpt het wél. “We zijn nu eenmaal telkens te laat met onze financiële rapportage.”

Het zwembad zou in 2011 worden gesloten, omdat de gemeente van de kosten af wilde. Daar kwam de asbestaffaire bij. Veel Harenaren kwamen in opstand tegen de sluiting en er werden plannen gemaakt om deze te voorkomen door de oprichting van een stichting (SEZS) die het bad met vrijwilligers zou exploiteren. Toenmalig wethouder Theo Sieling (PvdA) was tegen zo’n plan, maar de raad dwong hem akkoord te gaan met het verstrekken van een geldlening (tegen 3,7% rente) van 700.000 die in tien jaar moet worden terugbetaald en een jaarlijkse subsidie van 138.000 euro. De stichting begon met inzet van sponsors en vrijwilligers een enorme renovatie van het complex en slaagde daarin. Zelfs de complete machinerie werd vervangen. In het najaar van 2014 ging het bad weer open. “We scoren op veel punten boven onze prognoses”, zegt Bakker.

Geen ‘lijken in kast’

Piter Bakker is tevreden met de resultaten. Maar er zijn ook tegenslagen. Onlangs stuurde de gemeente een advocaat op hem af. In een brief werd gesteld dat de stichting tegen de afspraken in geen deugdelijke financiële rapportage levert. “We zijn telkens te laat, dat klopt”, zegt Bakker. “Maar daarvoor zijn twee redenen. Wij moeten de boekhouding met vrijwilligers doen en kunnen geen accountant betalen. En wij werken met een gebroken boekjaar, dat niet synchroon loopt met de afspraken die destijds zijn gemaakt.” Bakker ontkent dat de boekhouding achter loopt of chaotisch is. “Geen lijken in de kast”, zegt hij desgevraagd. De gemeente legt ook een rekening van rond 20.000 euro neer bij de SEZS voor de reparatie van het dak. “Met die claim zijn we het gewoon niet eens”, zegt Bakker. “Het betrof condens als gevolg van een constructiefout. Daar zijn wij niet aansprakelijk voor.” Tenslotte wees de gemeente hem erop dat ten onrechte een stuk van het gebouw als onderpand zou zijn aangeboden voor de lening van ruim 100.000 door een sympathisant van het zwembad. “Het gebouw is van ons, dat kun je niet als onderpand aanbieden”, zegt wethouder Mariska Sloot. Piter Bakker: “Het berust op een misverstand. We hadden het elektriciteitshuisje naast het zwembad formeel als onderpand bedacht, omdat dit niet van de gemeente is. Nu dit niet blijkt te kunnen verzinnen we wel wat anders. Het is een administratieve zaak.”

Kritisch

Piter Bakker voelt de hete adem in de nek van mensen, ook ambtenaren, die het project nauwgezet volgen. “Men vraagt zich af of het wel goed is dat de gemeente dit mogelijk maakte. Men wil voorkomen dat dit op een fiasco uitloopt”, zegt Bakker. Daar komt bij dat Haren met het oog op de fusie met Groningen ten koste van alles wil voorkomen dat het zwembad tot een financieel verlies leidt. Dat zou imagoschade zijn voor de zelfstandige gemeente.

Cijfers

Aantal kaartjes per week gemiddeld 560 ( prognose was 420)

Aantal leskinderen 370 (prognose was 262)

Aantal zwemmers verenigingen per week gemiddeld 240 (prognose was 360)

Prognose was een tekort van 95.000 in 2015-2016. Dit tekort was 70.000.