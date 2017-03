Hoe is het nu met meester Hogenbirk?

Nieuws:

Door: Redactie

Tussen 1971 en 1991 was Johan Hogenbirk hoofd van de Sint Nicolaasschool in Haren. Haren de Krant ging bij hem en zijn vrouw Joke Fiscalini langs om te kijken hoe zij het nu maken. We troffen een echtpaar dat, ondanks dat de jaren beginnen te tellen, midden in het leven staat.

Om te beginnen vertelt Johan Hogenbirk hoe hij in Haren terecht kwam: “Tussen 1965 en 1971 woonden mijn vrouw en ik met onze kinderen op Aruba. We gaven daar allebei les en hebben een goede tijd gehad, maar op een gegeven moment wilden we terug vanwege de kinderen. In Haren werd toen een schoolhoofd gezocht en vanwege de afstand ben ik zonder gesprek aangenomen.”

Dat het Johan Hogenbirk nog steeds bevalt in Haren is duidelijk. Hij bleef tot zijn pensionering in 1991 hoofd van de Sint Nicolaasschool en woont er nog steeds. Op zijn werk kijkt hij met veel plezier terug: “Ik stond zelf voor de klas en vond het heerlijk. Ik probeerde altijd een goede band op te bouwen met mijn leerlingen en heb veel mooie momenten mogen meemaken. Daarnaast probeerde ik de kinderen altijd meer mee te geven dan rekenen en taal, zoals sociale bagage en politiek bewustzijn.” Het enthousiasme waarmee de inmiddels 83-jarige Hogenbirk vertelt geeft aan hoe energiek hij in het leven staat. Na zijn pensionering nam hij taken op binnen verschillende clubs, verenigingen en de Sint Nicolaaskerk. Daarnaast zat hij in verschillende besturen en werd hij ambtenaar van de burgerlijke stand: “Zo heb ik ook nog oud-leerlingen van mij getrouwd. Aan sommigen daarvan had ik vroeger juist de handen vol, dat is dus erg leuk om te doen.”

Hier grijpt Joke in: “Johan zou voor een huwelijksvoltrekking zo de vakantie verschuiven en dat is niet de bedoeling.” De agenda van het echtpaar is nog steeds goed gevuld en dus is de vakantie nodig, Hogenbirk: “Sommige dingen doen we nu wel iets rustiger aan…” Kortom, ouderdom komt met gebreken, maar niet bij Johan Hogenbirk.

Door Jan Mark van Nunen