Hoe één muntje kan leiden tot diefstal uit de auto – lees meer…

Door: Redactie

Of het loos alarm of een hoax is moet nog blijken, maar de waarschuwing voor een nieuwe truc van dieven wordt op dit moment gedeeld via internet.

Dieven hebben slechts een muntstuk nodig om een auto binnen te komen, die hen niet toebehoort. Hieronder de werkwijze:

1. De dief steekt een muntje in de deurklink aan de passagierskant van een moderne auto.

2. De eigenaar van de auto gaat vervolgens rijden en sluit na het parkeren met zijn automatische systeem de portieren.

3. Doordat het puntje nog tussen de deurklink steekt, wordt dat portier (of zelfs alle portieren) niet goed afgesloten.

4. De dief kan vervolgens eenvoudig de auto leegroven.

Wie op safe wil spelen checkt dus alle portieren op ‘dievenmunten’.