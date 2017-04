Hoger beroep Burgercomité: Rechters hadden open oor voor problemen rond fusie

Nieuws:

Volgens Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité (één van de eisers) hadden de drie raadsheren van het Gerechtshof Leeuwarden afgelopen woensdag een open oor voor de klachten van veel inwoners over het optreden van de provincie jegens Haren rond de beoogde fusie Haren/Groningen/Ten Boer.

“Men stelde veel goede vragen, waaruit bleek dat men het probleem onderkent. En dat probleem is dat straks in Den Haag een besluit dreigt te worden genomen op basis van verkeerde en misleidende informatie door de provincie. De vraag waar het Hof voor lijkt te staan, is of het hiertegen iets kan en wil doen, zonder in te grijpen in een wetgevingsproces.” Biezeveld en de andere eisers willen vooral bereiken dat over Haren het eerlijke en objectieve verhaal doordringt tot het Binnenhof.

De rechter in Groningen verklaarde zich in november onbevoegd tot het geven van een oordeel over de handelwijze van de provincie. Hierbij beriep zij zich op een arrest van de Hoge Raad uit 1999. Daarin werd geoordeeld dat het aan de wetgever (regering en parlement) is om te controleren of een provincie zich bij herindeling aan de procedurevoorschriften heeft gehouden. Op 23 mei zal blijken of ook het Gerechtshof dit vindt. Volgens Gustaaf Biezeveld is er een trend te zien dat overheden denken dat zij zich niet hoeven te houden aan het recht, als er een politieke meerderheid is voor een bepaald doel. “Dit is een verkeerde ontwikkeling. Dat een meerderheid in Provinciale Staten vindt dat Haren bij Groningen moet komen, rechtvaardigt niet dat onze gemeenteraad buitenspel is gezet en de belangen van de inwoners van Haren totaal zijn genegeerd. En ook niet dat het herindelingsadvies een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Zo worden de besluitvormers in Den Haag misleid.”, zegt hij.

Het advies voor fusie ligt nu bij de minister. Het zal nog maanden duren voordat de nieuwe Tweede Kamer zich erover zal uitspreken. Op 23 mei doet het Gerechtshof uitspraak. Gedeputeerde Patrick Brouns was niet aanwezig in de rechtszaal, hij liet zich door een ambtenaar vervangen.