Hogere vergoeding voor werkervaringsplaatsen

Nieuws:

Door: Redactie

De voltallige gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van september ingestemd

met een amendement om een hogere vergoeding te geven aan inwoners

met een participatieplaats in de gemeente Haren. Dit is een werkervaringsplaats

voor mensen die langdurig werkloos zijn en moeilijk aan de slag kunnen komen.

GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie dienden het amendement in om

de standaardvergoeding van € 100 per half jaar te verhogen. De gemeenteraad

stemde in met een verhoging tot € 300 per half jaar.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeenteraad hiermee een signaal geeft

aan het college van B&W om zich ruimhartiger op te stellen richting inwoners die

langdurig werkloos zijn en moeilijk werk kunnen vinden. Deze groep is aangewezen

op een laag inkomen.