Wie hoort onverklaarbare bromtoon Harenerholt?

Een inwoner van de nieuwe wijk Harenerholt meldt dat hij al een langere periode een geheimzinnige bromtoon hoort. Zijn partner hoort niets. Hij vraagt zich af of meer mensen een onverklaarde bromtoon horen.

Het fenomeen is in de gemeente Haren niet nieuw. Reeds in 2009 besteedde deze krant aandacht aan klachten uit Glimmen. Ook in het buitenland (waar mensen door het gebrom tot waanzin worden gedreven) en in andere delen van Nederland wordt door sommige mensen een bromtoon gehoord. Daarbij staat het vrijwel vast dat het om een laagfrequent toon gaat, die vooral bij ouderen sterk binnenkomt. De zoektocht naar de bronnen van de bromtoon gaat vaak in de richting van dieselmotoren, waterpompinstallaties, transformatoren en koelinstallaties. Het is nog niet duidelijk welke bron in Glimmen of Haren de boosdoener was. Klachten tegen veroorzakers leiden niet tot maatregelen. Toch wordt de bromtoon serieus genomen door het Meldpunt Gezondheid en Milieu. Daar is een brochure gemaakt over het probleem: Ik hoor een bromtoon. Meer informatie op www.meldpuntgezondheidenmilieu.nl .

