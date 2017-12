Hoorzitting Vaste Kamercommissie, datum bekend

Door: Redactie

Griffier F.M.J. Hendrickx van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gemeld dat de Vaste Kamercommissie op 19 januari 2018 naar Haren (of Groningen) komt om een hoorzitting te houden over de voorgenomen fusie Haren, Groningen en Ten Boer. Tijden en locatie worden door hem nog niet bekendgemaakt.

De Kamercommissie (met als voorzitter Erik Ziengs, VVD, zie foto) wil met eigen oren horen welke gevoelens en visies er leven omtrent de mogelijke gemeentelijke herindeling van Haren. Voorzitter Erik Ziengs ziet zichzelf als een schakel tussen de begrippen politiek en ondernemerschap. Op zijn website staat: “Hij kan zich groen en geel ergeren aan de stroperigheid, traagheid en inefficiëntie van de Overheid. En introduceert daarom graag het ondernemerschap in de politiek. Er moet meer visie, vaart en durf komen. No nonsense, praktisch. Minder procesgericht, meer doelgericht.”

Daarnaast ziet hij voor zichzelf een rol weggelegd als bruggenbouwer tussen het Noorden en de Randstad: de Liberale Drent in het Parlement.

Beknopt tijdpad

19 januari 2018 : hoorzitting

februari 2018: verslag

maart 2018: antwoord van de minister

april 2018: Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel en verslag hoorcommissie

uiterlijk juli 2018: Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel en verslag hoorcommissie

november 2018: gemeenteraadsverkiezingen nieuwe fusiegemeente (als de fusie doorgaat)

1 januari 2019: het begin van de nieuwe gemeente Groningen (waarin ook Haren en Ten Boer)

Wanneer vindt de hoorzitting plaats?

Antwoord: 19 januari 2018

Waar vindt de hoorzitting plaats?

Antwoord: Dat kan in Haren zijn, maar dat hoeft niet. Het kan ook plaatsvinden in Ten Boer of Groningen.

Wat voor hoorzitting wordt het?

Antwoord: het wordt een gewone hoorzitting en géén ronde-tafelgesprek.

Wie kunnen inspreken?

Antwoord: Organisaties kunnen zich tevoren aanmelden. Individuele personen hebben geen spreekrecht. Ook de politieke fracties niet.

Hoe lang mag men inspreken?

Antwoord: maximaal 10 minuten, maar geadviseerd wordt 3 minuten. Dat laatste biedt ruimte voor vragen van de commissieleden.

Hoe lang duurt het dat de commissie verslag gaat uitbrengen?

Antwoord: dat gebeurt binnen ongeveer tien dagen. Dat bevat de vragen en opmerkingen van de Kamerleden over het wetsvoorstel, gericht

aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Hoe lang duurt het voordat de minister daar weer op reageert?

Antwoord: Meestal binnen een maand.

En als de minister heeft geantwoord, wat gebeurt er dan?

Antwoord: Als de beantwoording volgens de commissie voldoende is, meldt de commissie het wetsvoorstel

aan voor plenaire behandeling. Over het tijdstip van agendering voor plenaire behandeling beslist

de Voorzitter van de Kamer. De commissie zal haar echter wel vragen er voor te zorgen dat de

plenaire behandeling uiterlijk medio april kan worden voltooid en dat de Kamer over het voorstel

kan stemmen.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, wat is daarna de gang van zaken?

Antwoord: Bij aanvaarding moet het voorstel ook nog door de Eerste kamer worden

behandeld en het moet daar voor het zomerreces in stemming worden gebracht wil deze wet

op 1 januari 2019 in werking kunnen treden.