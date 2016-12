HSV start met 35+ groep voor floorball

Nieuws:

Door: Redactie

Vrijdag 13 januari start HSV Haren een 35-plus groep voor floorball. Van 19:00 tot 20:00 uur zal er in de MEET (sporthal nabij OBS De Wissel) de eerste training plaats vinden. Iedereen die zin heeft in deelname aan deze dynamische zaalsport is welkom. U kunt vrijblijvend drie maal mee trainen.

Floorball is een dynamische sport. Het spel wordt door twee teams gespeeld op een veld met boarding. Hierdoor ontstaat er een extra dimensie aan het spel. De bal kan bijna niet uit, en er mag achter de goals worden doorgespeeld. Een floorballstick en een gatenbal maken het spel compleet.

Een uur floorball staat garant voor een leuk en energiek uur waarbij u gegarandeerd uw energie kwijt kunt. Vroeger heette deze sport ‘unihockey’.