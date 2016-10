Huisarts Bert Heikens op lokale radio

Door: Redactie

Huisarts Bert Heikens uit Haren presenteert om 12.00 uur vandaag weer zijn programma Recept en Muziek op Haren FM. Bert zegt: “Ik ontvang straks sportcardioloog Jan Posma van het Martiniziekenhuis. Hij is betrokken bij FC Groningen en heeft adviezen voor mensen die willen beginnen met sporten, sporten met een hartaandoening. Verder te gast fysiotherapeut Jikke van der Ploeg, zij loopt vanavond de 4 Mijl for You met een aantal patiĆ«nten.”

Zie www.haren.fm (in de ether op 107.0 FM)