Humanitas helpt bij aanvragen WMO

Humanitas afdeling Haren start met onafhankelijke cliëntadviseurs WMO.

Peter Drenth van Humanitas zegt: “U kunt door ziekte, ouderdom of beperking belemmerd raken in uw mogelijkheden om u zelfstandig te redden. Bijvoorbeeld met zaken als het huishouden, veilig wassen en douchen, dagstructuur, het overzicht houden of ergens naartoe gaan. Vanuit de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteunt de gemeente u in het zoeken naar oplossingen voor uw situatie. Wilt u informatie over een Wmo-voorziening, dan kunt u contact opnemen met het WIJZ-team van de gemeente. U kunt bellen via 14 050 of mailen: wijz@haren.nl. U kunt ook bij de gemeente langs gaan aan het Raadhuisplein 10 in Haren. Wilt u direct een aanvraag doen voor een Wmo-voorziening, dan kan dat digitaal via het Meldingsformulier Wmo.​”

Keukentafelgesprek

Wanneer u zich heeft gemeld met uw hulpvraag bij de gemeente, dan kunt u soms direct geholpen worden. Als dat niet kan, wordt er met u een afspraak gemaakt voor een zogenaamd keukentafelgesprek. In dat gesprek kijkt de medewerker van de gemeente samen met u naar uw situatie (probleem). Aan de hand van de onderstaande stappen (zoeken we) zoekt u samen naar een oplossing. Wanneer u dat fijn vindt kunt u iemand uitnodigen om bij dit gesprek aanwezig te zijn: de onafhankelijke cliëntadviseur van Humanitas..

Peter Drenth: “Wij, de onafhankelijke cliënt adviseurs van Humanitas Haren, kunnen u behulpzaam zijn bij het omschrijven van uw hulpvraag, het voeren van het keukentafelgesprek en daarna samen doornemen of de geboden hulp voor u voldoende is. Stelt u deze hulp op prijs, neem dan met mij contact op 050-5344135 of pdrenth@home.nl. Ik neem dan contact met u op voor een afspraak met één van onze vrijwilligers.”